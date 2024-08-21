威信縣礦難增至5死　最後一名失蹤者搜救中

雲南省昭通市威信縣三桃鄉溝頭煤礦日前發生煤礦事故，現場救援人員周二（20日）對內媒表示，周一（19日）晚上11時30分左右找到第5名遇難者遺體，目前仍在搜救最後一名失蹤者。

威信縣應急管理局通報，三桃鄉溝頭煤礦周日（18日）早上5時40分許疑發生煤與氣體突出事故，位於該煤礦一綜採作業面，事發時採煤機正在割煤。據現場情況推測，事發前採煤機採至厚約90厘米的薄煤層，隨後發生煤突出事故，突出煤量逾300噸，把工作空間全部堵死。周一晚被發現的遇難者身處採煤機上滾筒附近，被煤掩埋窒息身亡，與正搜尋的失蹤者都是採煤機操作手。採煤機附近的煤已清理完畢，救援人員仍未發現最後一名失蹤者，估計他被突出的煤沖到下出口轉彎處。

突出點與下出口距離較遠，約130米，搜救難點在於作業面過於狹窄，無法使用機器清煤，救援人員要先將煤剷進搪瓷溜槽內，再放到輸送機的皮帶上運出。救援人員仍在清理現場超過10噸突出的煤，因作業面傾斜角接近20°，導致施工不便。救援人員指出，共有4支救援隊伍投入救援，分別來自雲南昭通市、鎮雄縣等地。