詐騙案被告遇不人道關押　鐵鏈鎖多人

河南省鄭州市近日開庭審理一間健康公司涉嫌詐騙案期間，驚揭涉案人在關押期間遭到不人道對待。被告的辯護律師當庭表示，鄭州市公安局以指定監視居住的方式，至少在近半年內，以10人左右為一組，用手指粗的鐵鏈將多人鎖在鄭州市青龍山莊的房間內。

鄭州市中級人民法院透露，去年9月23日至今年1月3日期間，該健康公司涉案20多人被鄭州市公安局從廣東珠海帶到位於鄭州的青龍山莊關押。據當事人所見，在青龍山莊裏面的2層樓中，至少關押了100多人。被告在庭上稱，男性被指居者10多人為一組關在一間房內，全部戴着手銬和腳鐐，晚上睡覺時被鐵鏈串起來鎖住。屋內沒有床，只擺了3個床墊，3、4個人擠在一床。當事人反映，由於被鐵鏈鎖起來後晚上無法上廁所，只有盡量少吃少喝。有些人因長期戴着手銬腳鐐，身體多處被磨損，又稱被關的人最後基本上都感染新冠病毒。

女性被指居者也被鎖上腳鐐5、6天，大部分人腳踝被磨損，只能用紙巾包着止血。後來她們強烈抗議，才被除去腳鐐。有被告表示，腳鐐由於佩戴時間過長，解除時竟因生銹無法打開，最後要找來消防協助。另有被告稱，在鄭州公安局鄭東分局辦公室被警察指令在地下爬行，並被腳踢下巴。有當事人直指，這些書裏和電視上看到的酷刑，從未想到過會在今天的社會出現，認為他們並非重刑犯，這樣嚴重侮辱人格的行為不應在法治社會出現。