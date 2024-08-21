前日揆促合作　反對武力改變台海現狀

日本前首相、立憲民主黨最高顧問兼眾議員野田佳彥周二至周四（20至22日）訪問台灣，周三（21日）在第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」演講，指各國開始意識到台海和平穩定重要性，已變成世界共識。他認為，日本不僅應率先向國際社會傳達這個訊息，也將利用各種機會向包括中國大陸在內的其他國家傳達。

野田佳彥表示，台日是共享民主、自由等價值的夥伴，他堅決反對以武力改變現狀，以和平方式解決紛爭至關重要。對於台灣的國際空間，他表達力挺態度；又提到由台美共同發起、日本2019年加入的全球合作暨訓練架構，認為應持續強化，積極推動相關領域合作。他希望未來台日在經貿、觀光旅遊、地方互動及青年交流等領域，都能不斷深化。

台總統賴清德亦在會上致詞，稱大陸擴張不會只限於台灣，經貿施壓的受害者也不只有台灣。他指摘大陸在東海、南海擴軍，在台海以及與俄羅斯在西太平洋等區域軍演，對周邊國家軍事恫嚇，破壞區域和平穩定，又將貿易武器化，並發動混合戰滲透各國。他呼籲民主夥伴團結一致，面對威權主義的挑戰。