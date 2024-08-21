台推戰爭背景桌遊　呈現社會內部分歧

台灣有公司即將推出一款名為「2045」的桌遊，內容描繪在台海戰爭中，玩家可扮演保衞家園戰士、親共內應等角色，模擬面對戰爭的複雜人性。公司始創人表示，遊戲呈現台灣社會內部分歧。有作家則認為，遊戲是很好的政治攻防教材。

遊戲品牌迷走工作坊將該桌遊的背景，設定在平行時空下，解放軍大舉侵台之際，玩家扮演包括「促統會」、「政府軍」、「台灣自衞隊」等不同角色，結局無論是解放軍登陸或台灣抵禦成功，最終僅以基於個人利益所衍生的得分機制決定玩家勝負。迷走工作坊始創人張少濂表示，推出遊戲前進行的一項關於台海戰爭調查中，發現多數人認為台灣人會團結抵抗，面對戰事不利的情況；排名第二多的回饋則認為，地方將與中央分裂，部分縣市會投陸，調查呈現出民間有思考自身位置與台灣勝敗之間關係。他又稱，遊戲以較軟性的方式，直接面對發生在平行時空的未來、未必不會發生的可能衝突，或更能觸及不同層面的民眾。

作家朱宥勳表示，這款遊戲將勝利條件設置在個人身上，而非「守衞台灣」等大目標，指出「一個國家裏不可能所有人都同心協力，追求個人利益的最大化，就是現實會出現的狀態」。另一作家林立青則認為，將台海戰爭模擬成桌遊，可以透過在遊戲中扮演其他角色，理解不同身份與地區間的利益衝突。