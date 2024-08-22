傳巨額存款不翼而飛　銀行急闢謠報案

浙江私募基金優策投資3隻基金的年報近日披露，公司存放在長安銀行的12.52億元（人民幣，下同，約13.85億港元）的存款幾乎全被轉走。長安銀行周二（20日）發表聲明，相關報道內容嚴重失實，且報道中的單據、印章等均為偽造，已向公安機關報案。

據此前報道，優策投資上月發布部分基金運作重大事項公告，決定暫停旗下多隻私募產品申贖業務的辦理。2019年4月至2023年5月，優策投資與長安銀行簽合約，將3隻投資產品的募資存入長安銀行寶雞金陵支行、長安銀行寶雞科技支行私募基金專戶。相關投資產批披露2023年年報顯示，銀行協議存款合計金額達12.52億元（約13.85億港元）。惟有投資者發現打印的帳戶流水憑證顯示，協議存款僅剩下8.6萬元（約9.5萬港元）。優策投資又曾表示，已委託律師向長安銀行發出律師函，指出資金被轉移的原因是「上述私募專戶違規開設網銀」，導致基金協議存款帳戶中的資金被轉出。長安銀行對此表示，開通網銀是由於雙方簽署了補充協議，不是違規操作。

總部設在陝西西安的長安銀行周二在聲明中表示，經核查，報道嚴重失實，該行已向相關媒體發送律師函，將保留追究不實言論法律責任權利。銀行又指，優策投資的控股股東已向該行發道歉信。就優策投資內部管理中可能存在的違規違法行為，公司控股股東及實際控制人已向北京市公安局朝陽分局報案，警方已受理偵辦。