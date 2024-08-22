深圳地盤坍塌一死　擬向兩人追究刑責

廣東省深圳市龍崗區一個市政工程地盤3月發生坍塌事故，造成一人死亡，直接經濟損失170萬元人民幣（約185萬港元）。內媒周三（21日）報道，龍崗區政府近日公布調查報告顯示，上述事故是一宗安全生產主體責任不落實，安全管理不到位，作業人員未按計劃施工造成生產安全責任事故。調查小組建議公安機關，追究承建公司兩名工作人員刑事責任。

龍崗區平湖中環大道市政工程是由深圳市林建園林工程有限公司承建，工人2024年3月31日正為溝槽開挖安裝排水及土方外運等。在挖土機吊運井筒過程中，溝槽側壁土體發生局部坍塌，導致吳某文被砸中掩埋身亡。

經調查，小組建議由龍崗區應急管理局處罰林建園林公司，對象包括公司專案經理羅某全、施工員卓某雄及安全員廖某波。小組又認為，林建園林公司班組長張某享未依施工方案指揮施工，其行為涉嫌犯罪；挖土機司機張某成亦未依施工方案施工，違規駕駛挖土機在溝槽臨邊進行吊運作業，挖土機與溝槽臨邊安全距離不足，導致事故發生，其行為同樣涉嫌犯罪，應由公安機關追究兩人刑責。