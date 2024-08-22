葫蘆島逾5萬人因暴雨疏散　村支書搜救村民遇難

遼寧省葫蘆島市周一（19日）起發生連續性強降雨，全市疏散逾5萬人。截至周三（21日）上午8時，全市平均降水量162.4毫米，最大降水量540毫米，降水總量和降水強度均破紀錄，其中綏中縣、建昌縣、南票區降雨量較大。建昌縣因洪水導致電網光纖阻斷，28個鄉鎮一度通訊中斷，黑山科鄉一名村支書在搜救被洪水所困的民眾時犧牲。

截至周三上午8時，建昌縣、綏中縣、南票區平均降雨量分別為257.8、155.7和197.2毫米，當地成立聯合應急救援隊伍，出動2,740多人、5架直升機、14艘衝鋒舟、90艘橡皮艇，深入建昌縣黑山科鄉楊樹底下村、大屯鎮等地救援，至少救出185人。除建昌縣外，綏中縣部分鄉鎮通訊也因暴雨暫時中斷，截至周二（20日）中午兩縣共39條村經搶修已取得聯繫，救援人員入村開展救災工作。經初步排查，除兩人失聯外，未發現其他傷亡情況。電力方面，全市66千伏及以上系統運行正常，10千伏電力網絡在部分鄉鎮受影響，正逐步恢復供電。交通方面，興建高速公路已全線開通。

據葫蘆島市防汛抗旱指揮部消息，黑山科鄉小台子村黨支部書記李清學周二凌晨2時至3時許巡查水情時，接到村民致電求救稱其與3名孩子被困。到達現場後，李清學用繩綁在自己身上入水救人，期間被一個順流而下的鐵櫃撞中，不幸溺亡。至於被困村民及孩子，均全部獲救。