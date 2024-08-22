華減亞丁灣護航編隊部署　疑應對南海局勢升溫

美媒周三（21日）引述美國海軍戰爭學院最近一份報告指，在台海和南海局勢緊張之際，中國海軍在亞丁灣的部署模式發生變化，護航編隊在該海域停留時間明顯延長，打破已延續長達10多年的輪防慣例。報告指出，中國派往紅海和亞丁灣的遠洋護航艦隊年平均數量減少，或意味中國希望有更多艦艇保留在周邊海域。

中方未說明其部署模式為何發生變化，但報告作者提出一些可能性，包括中國可能因應台海和南海緊張局勢，希望其海軍有更多艦艇保留在離本土更近的海域，以執行更緊迫的任務。美國智庫布魯金斯學會外交政策高級研究員瓊斯（Bruce Jones）指出，南海局勢未來可能更緊張，中國也可能對台灣採取某些行動，而亞丁灣護航目前並沒特別需要他們的艦艇，故認為中國將艦艇重新調配到西太平洋的做法並不令人意外。

中菲海警船周一（19日）在南海爭議水域再次發生碰撞，菲律賓海事委員會周二（20日）提出，兩國有關菲律賓向仁愛礁運送補給的臨時安排，可以擴大到更大區域。菲方又考慮就最新衝突再次向華提出外交抗議，批評中方行為不專業且危險。中方已敦促菲方信守承諾，切實遵守與中方達成的共識和安排，不要採取使局勢複雜化的舉動，與中方共同管控好海上局勢。