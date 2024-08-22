金門降自陸購水量　年省1400萬新台幣

台灣金門地區水源不足，為妥善運用資源，近日邀請大陸供水團隊赴金門考察用水環境，並與金門縣自來水廠簽約，每年除可減少財政負擔1,400多萬元新台幣（約347萬港元），也有助自來水廠完善地區的存用水環境。

金門縣自來水廠廠長楊沁杭表示，依照該廠與陸方於2015年簽訂的自大陸購水合約內容，陸水保證量將於今年提升至每日2.5萬噸。但以目前金門地區民生用水需求每日約2.2萬噸計算，每日可能有3,000噸原水無法去化，屆時除浪費水資源，也會造成不必要財政支出。去年兩岸通水屆滿5周年時，金門縣政府及自來水廠代表赴大陸溝通，經多次洽談後逐漸討論出收斂保證量的方向。

金門縣自來水廠近日與福建省水務發展集團股份有限公司簽訂補充合約，雙方議定本月5日起，金門縣購水保證量將調降至每日2.1萬噸，之後再逐年緩增。金門縣自來水廠指出，此次簽約依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》相關規定及程序辦理，簽約後將函送經濟部備查。金門縣長陳福海表示，期待未來兩岸交流能持續升溫，藉由金門獨特的地理區位，共創兩岸雙贏友善局面。