小型飛機在泰墜毀9死　香港入境處證不涉港人

泰國周四（22日）發生一宗墜機意外，涉事小型飛機在北柳府上空爆炸後墜毀，當時機上載有機師、副機師、5名乘客及2名航空公司女職員，機上9人全部死亡。死者包括5名中國公民，當地傳媒一度報稱他們來自香港，後來又公開他們的中國護照。香港入境事務處周五（23日）表示，獲悉事件後已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐泰王國大使館（大使館）了解情況，至今未有接獲港人求助，並確認涉事人員並非香港居民。

涉事機型為塞斯納Cessna Caravan C208小型飛機。當局指，飛機於周四下午2時46分於曼谷蘇凡納布米國際機場起飛，原定前往達叻府，但起飛11分鐘後與控制塔失去聯絡，其後證實在距離蘇凡納布米國際機場約40公里的紅樹林墜毀。目擊者表示，小型飛機下午3時30分左右在空中發生爆炸，殘骸掉入附近廢棄魚池。大批搜救人員之後到場，找到部分人類殘肢、飛機座椅、旅客證件以及行李袋等物品。

根據泰國當局，機上9人分別為61歲機師、30歲副機師、35歲及26歲的航空公司女職員，及5名中國旅客，包括12歲張晶晶、43歲的張晶、42歲的唐虞、45歲的尹勁峰及13歲的尹航，他們的護照簽發地均為上海，出生地則是上海或浙江省。

內地傳媒指，墜機現場位於北柳府一高速公路旁的沼澤地，救援人員周四晚出動挖機挖了兩、三米後發現罹難者遺體，包括上述中國公民，惟當晚開始海水漲潮，河水上漲，救援人員一邊用抽水機抽水，一邊展開救援。直到周五凌晨2時，救援因海水上升而被迫中止，目前搜救工作還沒結束。