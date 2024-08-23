百度貼吧孕育網暴　青少年起底除異己

李彥宏掌舵下醜聞不絕的內地搜索引擎百度集團，旗下百度貼吧早年孕育青少年網絡暴力組織，通過「開盒」起底手段，例如公開個人住址、電話，依靠短訊發送恐嚇及威脅訊息等，對付意見不合未成年人士，波及朋友家人。內媒周四（22日）報道，警方以證據不足拒絕受害人要求立案。即使起底領袖落網，仍有新成員不斷加入起底行列。

報道指，發源於百度貼吧的網絡組織「噴系」早年因發表攻擊、惡搞言論知名，群組原本討論網絡遊戲，成員因意見不一而互相攻擊及起底，逐漸發展成多個派系，透過起底及迫害能力選出領袖。他們透過支付應用程式轉帳起出收款人姓名，部分人靠協警、戶籍公安、通訊公司及速遞公司內部員工等「內鬼」得到資料，也有人通過攻擊政府網站接口，或翻牆突破網絡審查，利用相關軟件獲取個人資料。

中三學生劉滄（化名）2019年領導主要派系「黑水傳媒」過千名成員，直至2021年落網，前年因侵犯公民個人資料罪成被判緩刑。曾被劉滄起底、26歲的占奕（化名）上位後要求成員稱他為「占皇」，同樣透過起底手段騷擾意見不合者，卻招致對方報復。4名青少年今年4月前往占奕位於湖南省寓所砸門。與占奕同住的56歲父親卻稱兒子患上重度抑鬱症，在湖南省長沙市醫院接受治療，兩人已脫離父子關係。