港在職公僕申請居留被拒　台稱效忠港府有國安疑慮

香港一名陳姓男子於2022年申請隨台籍妻子到台灣依親居留被拒，理由是他具有香港公務員身份，曾宣誓效忠港府，有「國安疑慮」。陳男向台灣提起行政訴訟，但遭駁回，法院近日指男子確有危害「國家利益」、公共安全秩序之虞，台灣內政部以其任職於香港政府為由拒絕居留並非無根據。

台媒周四（22日）報道，判決書顯示陳男當年向台灣移民署提出申請，隨同台灣妻子在台居留，且表明未來不會辭去現職，申請遭拒絕。陳男認為，他雖為香港公務員，但職務內容為督導建造公營房屋地盤的工程，屬於地基結構工程和拆卸工程施工的技術人員，完全無關軍事、黨務、國安等具政治性機關。陳男質疑，台灣部門認為他有「國安疑慮」，要提出實質證據，否則只是暴露相關單位不透明的官僚文化，且無限上綱的以「國安疑慮」作為理由，無任何具體事證，即亂扣「有國安問題」的不實指控，嚴重剝奪他的權益。

台灣內政部表示，經多部門審查，認為陳男仍服務於香港公營機構，已簽署效忠聲明，台方要求他提供未來在台居留的規劃，講明是否辭去現職，並檢附離職證明，才會核發居留證。台北高等行政法院認為，陳男既簽署效忠聲明擁護香港基本法、效忠香港特區，即使其工作只是結構監督工程內容，但與非香港公務員比較，仍有較高的可能性為大陸從事內部滲透或情報工作。

對於外界質疑台灣收緊香港公務員入境台灣規定，陸委會副主委梁文傑周四指因為香港現況與過去大不相同，為必要的國家安全考慮，台方會有一些審查條件，這是在最小的狀況之下，也就是盡量能夠讓香港居民到台灣旅遊不受打擾的狀況之下，要做的安全考慮。梁文傑亦指，陳姓公務員因宣誓效忠港府，審核時也不願意放棄香港公務員身份，對台灣來說必須做慎重的考慮，法院也判決指其有較高的可能性為中共從事內部滲透或情報工作。