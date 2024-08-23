台軍試射美製AIM-120導彈　第二度本土實彈射擊

台灣軍隊年度演習「海空精準導彈射擊操演」周五（23日）進入第四天，空軍F16V戰機清晨成功試射1枚美製AIM-120先進中程空對空導彈，是這款導彈繼2021年5月12日以來，第二度在台灣本土實彈射擊，也是空軍花蓮基地F16V完成性能提升後首次完成AIM-120試射任務。

空軍花蓮基地2架F16V型雙座戰機周五清晨約5時30分升空，其中一架掛載AIM-120C-5導彈，順利發射擊中中山科學研究院九鵬基地飛出的靶機，完成相關戰術動作演練，之後降落空軍花蓮基地。台媒指上述兩架戰機原訂周四清晨執行試射任務，因中國大陸電子偵察艦天權星號在台灣東部海域出沒，不符美方發射條件而暫停，台軍未證實有關說法。

AIM-120是美國現役主動雷達導引空對空導彈，台灣空軍使用型號為AIM-120C-5和AIM-120C-7，最大射程超過100公里，與解放軍現役俄羅斯製R-77中程空對空導彈相當。美國2000年首次批准台灣採購200枚AIM-120，但為避免洩露導彈參數，最初不允許台灣本土試射導彈，台軍曾於2000年至2002年間派員到美國佛羅里達州廷德爾空軍基地兩度執行試射。台方2007年增購218枚AIM-120，分別部署空軍花蓮和嘉義基地，供F16機隊使用。

除了AIM-120外，台軍原訂周四試射雄風二型反艦導彈，導彈發射車當天兩度升起發射架卻未執行試射，台媒認為也與大陸電子偵察艦出沒有關。最終雄風二型周五清晨7時15分在屏東縣中山科學研究院九鵬院區成功發射，擊中靶船完成任務。雄風二型是中山科學研究院以美國魚叉反艦導彈功能為目標發展的導彈，曾發展出空射型，但台灣空軍最後未採購。