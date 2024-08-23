台明年國防預算創新高　14年內量產7艘潛艇

台灣行政院周四（22日）通過明年度政府總預算案，其中國防開支連同特別預算總額達6,470億元（新台幣，下同，約1,643億港元），創歷年新高。行政院另核定2025年至2038年間預算約2,840億元（約692億港元），建造7艘量產台灣製潛艇。

總預算案編列國防開支高達4,760億元（約1,160億港元），較今年增加415億元（約101億港元），增長幅度約9.6%。台灣國防部指，連同新式戰機及海空戰力提升計劃採購特別預算904億元（約220億港元）、非營業特種基金806億元（約196億港元）後，整體國防預算規模6,470億元，佔台灣生產總值（GDP）約2.45%。台軍將置重點於持續推動機艦台造、維持裝備妥善、加速提升不對稱作戰能力、後備戰力及作戰指揮管制韌性，並加強官兵照護等施政要項，具體展現自我防衞決心。

行政院消息人士透露，量產台灣製潛艇將在14年計劃期程中逐年依測試狀況滾動編列各年度預算，明年已先行編列約20億元（約4.88億港元）。報道指，海鯤號最快9月上旬海試，預計明年交艦，後續7艘量產潛艇將以三階段方式建造。量產潛艇平均造價逾400億元（約97億港元），較海鯤號的逾300億元（約73億港元）高。海鯤號作為原型艦，經費編列僅包括重型魚雷，而量產潛艇額外包括潛射魚叉反艦導彈，配備性能更佳戰鬥系統。