境外間諜資助學生換取竊密　國安部促提防

內地國家安全部周五（23日）提醒，境外間諜情報機關近年來以「合法掩護非法」、「公開掩護秘密」等方式，拉攏滲透策反境內人員甚至青少年。間諜人員往往偽裝成青少年身邊的「好心人」，在目標對象成長、學習、工作過程中施以潛移默化影響，妄圖實現為其所用的目的，竊取國家秘密、危害國家安全。

文章指，內地南方孤兒小韋（化名）早年以全縣第一成績考上高中後，L老師（化名）承諾每年資助他5,000元人民幣（約5,457港元）直至大學畢業。L老師之後移居國外，多年來時不時致電小韋問候，安排問卷調查、實地研究、社會資訊搜集匯總等工作任務，並額外支付酬勞。小韋大學畢業後考入心儀公務員單位，L老師常向他打探中國經濟發展及政策制訂方面的內部敏感資訊，並以研究、撰寫報告等名義要求小韋提供涉密數據資料。

小韋發現L老師索要的資料愈來愈關鍵敏感，遂向國家安全機關反映。經查明L老師真實身份是境外間諜情報機關人員，多年來一直在中國境內物色、培養出身貧苦、成績優秀、具備較好發展前景的青少年。他們假借捐資助學之名，利用受助人員報恩心理，慫恿其報考黨政機關、科研院所或參軍入伍，借此打入關鍵核心崗位，進而指揮其非法搜集竊取中國內部敏感資料，展開危害國家安全的間諜竊密活動。