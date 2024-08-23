台灣國安案件明顯增加　去年至今偵辦87宗

台灣國安局周五（23日）公布，去年至今年8月共偵辦87宗國安偵防案件，檢方已就其中42宗作出起訴，較2013年至2022年每年平均偵辦5至10宗明顯增加。最新偵獲案件涉及中國大陸利誘台灣基層官兵竊密及介選，國安局強調將持續統合國安單位，掌蒐大陸及境外敵對勢力對台滲透情訊，並即時彙請權責機關及檢調單位偵處，共同維護台灣安全。

最新統計顯示，台灣國安局今年5月20日、即賴清德政府上台以來偵獲6件國安偵防案件，主要包括「吸收現役軍士官，簽署宣誓效忠文件」、「利誘基層官兵竊取機密，藉以償還債務」、「物吸國安離退人員，對台進行情報作為」、「誘拉台政府部門特定人士，蒐集內部機敏訊息」，以及「操作爭訊引導輿情走向，試圖干擾選舉秩序及結果」等，檢方已就3宗案件提出起訴。

桃園陸軍航特部601旅中校謝孟書去年涉嫌向疑似大陸等境外勢力單位洩露國防機密，並在台接觸現役、退役軍人發展組織，把情報交由境外勢力指定中間人。台灣高等法院周四（22日）審結謝孟書等10人共諜案，8名被告判囚1年6個月至13年不等，一人無罪，一人逃亡受通緝。台灣國防部同日指，去年2月至7月間陸續接獲檢舉，即依國安聯防機制通報國安局，統合調查局共同實施反情報調查。