八二三炮戰66周年　賴清德訪金門促守護台灣

周五（23日）是台灣金門「八二三炮戰」66周年，台灣總統賴清德到金門出席悼念活動，是他上任後首次到訪金門。賴清德希望兩岸和平發展，同時警告中國大陸拿下台灣的更深遠目標是在西太平洋乃至全球改變以規則為基礎的國際秩序。當前台澎金馬地區面臨大陸更多威脅，他呼籲台灣民眾要有守護台澎金馬、捍衞台灣的決心。

賴清德在金門主持「八二三炮戰勝利66周年追思祭悼典禮」，致詞時指很榮幸以台灣總統與三軍統帥身份主持祭典，代表全台人民向參加「八二三炮戰」捐軀的英雄致意，並感謝遺屬。他稱，若非當年大家有決心團結一致，不妥協、不受分化打贏勝仗，台灣不可能有今天，所以面對大陸威脅，不必憂讒畏譏，只有一個目標就是捍衞主權、維護民主與台灣人的生命財產安全。

賴清德指台灣「不再反攻大陸」，但也不願意受中共統治，要繼續過民主、自由、人權、法治的生活，既為自己生活方式，也為台海和平穩定。台灣政府近年不斷提升戰力，明年的軍事預算比今年多，除了照顧和保障官兵權益，也提高訓練，購買精良武器，同時和民主陣營肩並肩站在一起，就是要向國際社會展現守護台灣決心，台灣願意跟民主陣營國家合作，維護台海和平與印太穩定發展。