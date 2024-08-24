平均期望壽命82.51歲　健康指標全國領先

北京市衞生健康委員會周四（22日）公布，近年來北京居民健康水平顯著提升，平均期望壽命由2012年的81.35歲成長到2023年的82.51歲，嬰兒死亡率由2.87‰（千分比）下降到1.50‰，健康指標維持全國領先，達到發達國家水平。

北京市衞生健康委主任劉俊彩在記者會上介紹，北京醫療衞生機構數量從2012年的9,974間增至2023年的12,518間；床位數從10.6萬張增至14.9萬張；衞生人員由27.7萬人增至41.9萬人；每千常住人口執業醫師、助理醫數由4.0人增至6.12人；每千常住人口註冊護士數由4.6人增至6.98人。政府聚焦群眾看病就醫的痛點、困難、塞點問題，持續改善醫療服務，建成全市統一預約掛號平台，涵蓋300家二級以上醫療機構。

針對人口老化問題，劉俊彩指北京已轉型建設21間老年護理中心、12間安寧療護中心、19間復健醫療機構，二級以上綜合醫院設立老年醫學科比例達85% ，老年友善醫療機構創建率達98.7%，老年健康得到全方位保障。