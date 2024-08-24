葫蘆島暴雨10死14失聯　中央撥5000萬人民幣救災

遼寧葫蘆島市暴雨成災，周五（23日）晚召開的防汛抗洪救災記者會公布受災人口近18.9萬人，10人遇難，14人失聯，因災損失103億元（人民幣，下同，約114億港元）。針對遼寧西部和南部嚴重暴雨洪澇災害，財政部和應急管理部同日預撥5,000萬元（約5,534萬港元）中央自然災害救災資金，支持省內開展防汛救災工作。

防汛抗洪救災記者會指出，自周一（19日）起，受東北冷渦、副熱帶高壓及颱風「雲雀」的水汽輸送共同影響，葫蘆島市出現持續性強降雨，雨量多、強度大、範圍廣、破壞力強，屬歷史罕見，最大降雨量540毫米，最大日降雨量527.7毫米，突破全省極值。受災較重的鄉鎮12小時降雨量相當於正常年景的全年降水量，綜合強度達到特強等級，為1951年有紀錄以來葫蘆島地區最強降雨。道路、電力、通訊、房屋、農作物等嚴重受災，8條國省幹線和210條農村公路受損中斷，187座橋樑受損，29個鄉鎮286個村落近12.9萬戶居民受停電影響等。

財政部等部門救災撥款重點用於搜救和疏散受災民眾、排危除險等應急處置、進行次生災害隱患檢查、倒損民營修復等，最大限度降低災害損失。當局要求遼寧省財政廳抓緊將資金撥付災區，加強資金監管，杜絕資金滯留、擠佔、挪用等違規行為，確保救災資金安全規範使用。