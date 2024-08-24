大理逾3萬名大齡未婚男　政府擬牽線解決

內媒周五（23日）報道，雲南大理州政府摸排出3萬多名35歲至55歲的未婚男性，將通過政府牽線等方式逐步解決未婚大齡青年婚姻問題。

大理州民政局日前透露，截至2023年9月底，全州已摸排出35至55歲未婚男性32,844人，將按年齡段、擇偶要求在「5.20」、「七夕」等特殊時間節點到各鄉鎮適時開展聯姻會活動，通過政府牽線解決一批、自由戀愛解決一批的方式，逐步解決未婚大齡青年婚姻問題。民政局稱，當地成立大齡未婚男青年婚姻問題工作專班，團委、婦聯等群團組織搭建農村青年婚戀觀家庭觀教育平台、婚戀交友平台、婚姻服務平台，聘請婦女幹部擔任「公益紅娘」為未婚青年提供免費婚戀服務，並打造「相親角」、「相親公園」等，為大齡未婚男青年開展聯誼交流、交友約會等提供免費場所和服務。

此外，貴州黔東南州麻江縣早前也曾摸排農村大齡未婚男性群體，去年12月全縣40至49歲農村大齡未婚男性2,057人，50至59歲農村大齡未婚男性1,133人。當地民政聯合團縣委、婦聯等部門每年利用特殊節假日至少開展聯誼活動一次，拓展未婚青年社會交往範圍，搭建相親平台。

民政部本月初公布數據顯示，今年上半年共辦理結婚登記343萬對，相比去年同期的392.8萬對，減少了49.8萬對，是近年新低。有學者預計，今年全年內地結婚登記數將是1980年以來的最少。