美打擊俄軍工供應鏈　42華企列入出口管制清單

周六（24日）是烏克蘭獨立日，美國財政部周五（23日）宣布就俄羅斯攻打烏克蘭制裁逾400個涉嫌支持莫斯科的實體和個人，包括被指向俄羅斯運送機械工具和微電子產品的內地公司，以及23間被指向俄羅斯軍事工業基地供應產品的香港註冊公司。同時，財政部把123間企業加入美國出口管制清單，包括42間中國公司和63間俄羅斯公司。

財政部指，受制裁的實體是位於俄羅斯、歐洲、亞洲和中東的公司，它們涉嫌幫助俄羅斯規避美國制裁，並協助推動俄羅斯的侵烏戰爭。至於被納入美國出口管制清單的企業，供應商在向相關公司運送物項前，必須先獲美國政府批出許可證。

副財長阿德耶莫（Wally Adeyemo）表示，透過實施新制裁，財政部繼續落實總統拜登和七國集團（G7）其他元首作出的承諾，打亂俄羅斯軍工基礎供應鏈和支付管道，世界各地的公司、金融機構和政府需要確保他們沒有支持俄羅斯軍工供應鏈。美方同時警告，財政部有一系列可使用的工具，來回應規避制裁新管道的建立。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應指，北京堅決反對基於長臂管轄的單邊制裁，中俄之間的正常貿易不應受到破壞，更不應成為抹黑並遏制中國的工具。