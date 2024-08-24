菲飛機闖南海渚碧礁　華射照明彈驅趕

中國和菲律賓軍機在南海主權爭議島礁角力，中國外交部周五（23日）指摘兩架菲律賓軍機前一天闖入中方控制的渚碧礁，中方依法採取必要反制措施。菲方周六（24日）指控中方向菲飛機發射照明彈，行為破壞地區和平安全，敦促中方停止挑釁。另外美國海軍研究所新聞網站（USNI News）披露，加拿大海軍護衞艦早前刻意駛近南海島礁，期間遭遇中國海警船，雙方之間互動安全專業。

菲律賓傳媒周五報道，漁業和水產資源局（BFAR）和海岸防衞隊飛機周四（22日）執行例行巡航期間，在渚碧礁上空遭中方至少3次發射照明彈驅趕，菲官方當時未有回應。中國外交部同日回應傳媒查詢，證實兩架菲律賓軍機闖入南沙群島附近空域，包括渚碧礁。中方依法採取必要反制措施，以維護自身主權和安全，行動專業、克制、規範。中國將繼續堅定維護自身領土主權和海洋權益，堅決反對任何侵權行為。

菲律賓西菲律賓海國家特遣部隊周六發表聲明，指BFAR一架塞斯納208B型飛機，與海岸防衞隊飛機合作進行海域意識例行巡航期間，中方從軍事填海島嶼渚碧礁無理地發射照明彈。BFAR同一架飛機周一（19日）在南海黃岩島也遭遇中國空軍編號63270的殲11B戰機騷擾，殲11B進行不負責任和危險機動，在距離BFAR飛機約15米內多次施放照明彈，指摘中國戰機在未受挑釁下行為表現出危險意圖，危害BFAR飛機人員安全。

西菲律賓海國家特遣部隊堅決呼籲中國政府立即停止一切挑釁和危險行動，威脅在菲領土和專屬經濟區內從事合法和正常活動的菲船隻和飛機安全，以及在南海行使航行和飛越自由船隻和飛機的權利。 有關行為破壞地區和平安全，進一步損害中國在國際社會形象。根據《聯合國海洋法公約》和2016年南海仲裁案裁決，菲律賓將繼續堅定不移地行使權利，在主權領土、領空和專屬經濟區內以及公海上加強海洋領域意識。

加拿大海軍護衞艦蒙特利爾號近日執行前沿部署任務期間，刻意駛近南沙群島的渚碧礁、永暑礁和美濟礁。舷號5901的萬噸級中國海警船南沙號在美濟礁附近靠近蒙特利爾號。蒙特利爾號指揮官貝恩（Travis Bain）指，該艦在南沙群島區域的所有航行安全專業，也沒看到對方有任何不專業行為。蒙特利爾號上月31日通過台灣海峽，解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。