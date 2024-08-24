兩岸青年嘉年華開幕　陳芋汐現身

巴黎奧運國家隊代表運動員近期的一舉一動都備受關注，女子雙人10米台跳水金牌得主陳芋汐周五（23日）出席在上海舉辦的2024海峽兩岸青年活力嘉年華開幕式。她的拍檔、兩屆奧運跳水冠軍全紅嬋當日則重返母校廣東實驗中學，與同學們互動，親自示範「水花消失術」的技巧。

嘉年華開幕式上，兩岸學子在棒球、羽球、籃球等賽事上切磋。陳芋汐獲熱烈歡迎，她在開場表演中隨音樂和舞團一起擺動，喊出活動口號「兩岸青春夢、活力申城行」。國台辦副主任仇開明致詞時表示，上海採取積極措施，持續為當地的台灣青年在學習、工作提供更多便利，為就業、生活創造更多條件。馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，兩岸青年能更深入交流是好事，有青年擔憂大陸先前釋出的「懲戒台獨」新規，但事實證明僅針對極少數人。

另一邊廂，全紅嬋跟隨教練何威儀一同重返母校，穿着她標誌性的拖鞋即場示範跳水技巧，學生積極跟隨做動作，氣氛熱烈。有學生問及在奧運賽場上如何調整心態並取得佳績，全紅嬋表示自己看起來鎮定自若，實際上都會感到緊張，她會通過聽歌來放鬆。