外賣店涉租借營業執照　區市監局嚴打

內地官媒上周六（24日）揭發，北京市多間外賣店涉嫌租借他人營業執照，以及使用虛假圖片吸客等，真正出餐地點衞生狀況異常惡劣，部分店家卻成為網上平台高分熱銷店。上述報道出爐後，北京市昌平區市場監督管理局同日立案調查，同時勒令相關外賣店停業整頓。

在節目中，記者在網上外賣平台選取一間位於熱銷榜上外賣燒烤店「望京燒烤」，店面照片乾淨整潔，其地址為「昌平區北七家鎮東沙各莊村293號」。惟記者到場後發現上述地址是一幢居民樓，住戶不知道「望京燒烤」存在。經調查，原來該燒烤店只是租借上址住戶的營業執照，真正營業地點根本不在該處，就連平台上店面照片也是「照騙」。

除了上述外賣燒烤店，記者根據另一間在平台月售3,000多單的高分外賣餐廳提供地址，前往朝陽區一處名為「實況廚房」檔口，該處與廢品回收站相距不遠，廚房內部環境極其惡劣。當走進檔口時，記者發現30多間外賣台均共用「實況廚房」，甚至使用一模一樣營業執照及食品經營許可證。

節目出爐後，昌平區市場監督管理局稱執法人員已立案調查「望京燒烤」負責人張某某等人，涉事店舖已停業整頓並在所有外賣平台下架。朝陽區市場監管局第一時間開展執法檢查工作。至於朝陽區市場監管局亦公布，針對「實況廚房」等企業存在衞生環境臟亂等違法違規問題已立案調查，相關企業已就上述問題展開整改整頓工作，均已自行停止線下門店營業，線上外賣平台亦已下線。