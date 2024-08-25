長榮認同九二共識　台批陸以商逼政破壞國際秩序

台灣長榮集團旗下的法國巴黎桂冠酒店在巴黎奧運期間，於大堂懸掛奧運參賽國家小型國旗，但獨缺五星旗，引發大陸民眾不滿。長榮集團上周五（23日）發聲明道歉，強調認同「九二共識」及「反對台獨」。台灣陸委會上周六（24日）譴責北京操作民族主義，欺凌台灣企業。台灣外交部強烈譴責大陸企圖以經濟脅迫進行政治操弄，以商逼政，破壞以規則為基礎的國際秩序及正常商業行為。

陸委會提到，北京持續對台灣企業、農漁產品等進行統戰施壓與報復性措施，迫使台方及相關國家接受「一中」主張，已造成國際社會及投資者疑慮，也使台灣民眾反感。台商對於大陸經濟發展及成長有重要貢獻，陸方應保障其投資權益，持續改善投資經營環境。陸委會指，所謂「不容許吃飯砸鍋」的說法是赤裸裸的經濟脅迫，也是不理性，徒耗損台灣穩定台海情勢的努力。北京當局應思索其治理制度與意識形態問題，也必須為放任內部鼓動兩岸對抗、造成投資外移，並與國際脫鈎斷鏈自負其責。

台灣外交部批評北京多年來持續以抵制、制裁、查稅、違反法規等手段，迫使各國企業屈從北京政治目的。大陸近年更藉由網絡出征的方式四處鬧事，同時透過在地協力者幫腔附和，企圖造成對方壓力或恐懼而被迫妥協讓步。台方呼籲國際社會認清大陸四處遂行認知戰的伎倆，共同反制北京的各項脅迫作為。