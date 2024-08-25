蘭河河道塌陷逾百人疏散　綏中縣部分道路已打通

遼寧省遼陽市遼陽縣甜水鄉三道村蘭河河道上周四（22日）下午局部塌陷，蘭河河水流入塌陷區域後導入地下，塌陷面積約500平方米。未造成傷亡。葫蘆島市綏中縣早前受洪水影響致交通中斷，上周六（24日）該縣卜城線幹道經已打通。

遼陽市遼陽縣甜水鄉三道村蘭河河道上周四突然塌陷，根據應急專家意見，同晚當地將塌陷區域半徑200米範圍內的49戶、108人全部疏散。當地又封控塌陷點位附近路段，引導車輛繞行，嚴禁無關人員靠近。上周五（23日）下午，當地開啟閘門，將蘭河水引入湯河水庫，目前塌陷區域已斷流。當地已組織專家分析研判塌陷區域周邊地質情況，開展位移監測工作。由於甜水鄉有礦山，相關部門亦已介入了解是否河道塌陷有關。

遼寧葫蘆島市上周一（19日）發生連續性強降雨後，綏中縣卜城線主幹道以及多處鄉村支路被洪水沖毀。經救援隊不間斷搶修，先後加高擴闊，已搶通幹道100米、疏通淤泥覆蓋支線70米、修復漫水橋80米。上周六，樓房村段道路已被打通，綏中縣卜城線幹道實現通暢。目前，工程人員在搶修樓房村至西樹林支線300米水毀路段，預計周日（25日）上午10時前完成。另上周二（20日）葫蘆島市建昌縣黑山科鄉小台子村突降暴雨，該村村部李清學在拯救被困村民過程中不幸犧牲。上周六，李清學被評定為烈士。