沙利文首度訪華　料與王毅探討中美戰略認知

美國白宮國家安全顧問沙利文應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，周二至周四（27日至29日）訪華。中國外交部北美大洋州司負責人周日（25日）表示，兩人將繼續探討中美戰略認知問題、國家安全和經濟活動之間的邊界問題。

該負責人表示，這次是白宮國家安全顧問相隔8年再次訪華，也是沙利文首次訪華，是雙方落實兩國元首三藩市會晤共識的重要舉措。王毅將與沙利文就中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題深入交換意見，充分發揮雙方已建立和恢復的20多個對話溝通機制的作用。中方將重點就台灣問題、發展權利以及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。中方又將要求美方停止將經貿問題泛政治化和泛安全化。美方應與中方相向而行，採取更多措施便利兩國人員往來。中方還將敦促美方履行安理會常任理事國責任，為政治解決當前重大、突出的國際和地區問題發揮建設性作用。

關於烏克蘭問題，該負責人表示，中方將繼續堅持勸和促談，推動政治解決，開展斡旋外交。美方應停止濫施單邊制裁和長臂管轄，停止對中方抹黑栽贓、施壓訛詐。關於南海問題，該負責人強調，中國在南海的領土主權和海洋權益擁有充分的歷史和法理依據，本地區國家完全有信心、有智慧、有能力處理好南海問題。域外國家不要做挑動對抗、加劇緊張的事情。此外，中方在中東問題上致力於推動和平、主持正義，支持各方維護自身正當權益，特別是支持巴勒斯坦恢復民族合法權利。針對美方聲稱中國是國際秩序威脅的無理指摘，該負責人表示，中國不走西方殖民掠奪的老路，不走國強必霸的歪路，也不搞意識形態輸出。