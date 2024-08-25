配合警方打擊黃牛　國家博物館封禁逾百萬個IP

內地博物館暑期遊人激增，黃牛惡意倒賣熱門博物館門票現象頻發。國家博物館上周五（23日）表示，為有效應對黃牛倒票，該館目前封禁超過100個高頻訪問IP。

據測算，國博暑期每天有近160萬人預約2.6萬張門票，遊客承載量遠不能滿足需求。為緩解供需矛盾，國博積極採取多項措施，防範黃牛倒票。其中，該館實施每日下午5時按比例放出未來7日內每個參觀日的預約量，實行退票不回池，避免黃牛通過技術手段秒退秒搶。另外，國博嚴格加強身份資訊核驗，杜絕人證不符現象。國博又優化人機驗證措施，增加黃牛搶票難度和成本。暑期以來，國博已封禁42.5萬個風險帳戶，封禁高頻訪問165.7萬個IP。

針對部分互聯網平台上非法售賣代搶國博門票等現象，該館分別發送律師函，要求互聯網平台下架相關違規鏈接，刪除相關資訊。國博還與北京市公安局建立溝通機制，開展技術交流和資訊交換，配合北京市方面嚴厲打擊黃牛。北京警方上周四（22日）發布消息，暑期以來共刑事拘留62人、行政拘留117人，有力地維護了觀眾正常預約和博物館的正常參觀秩序。