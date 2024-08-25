成都水果店老闆躲雪櫃消暑　相關部門否認限電

內地四川盆地、江漢等地近日持續高溫，四川瀘州、重慶萬州局部地區氣溫更飆至40至42℃。有網民日前發片稱，在成都都江堰景區發現有水果店老闆難耐酷熱天氣，竟索性躲進大型雪櫃裏休息。而網上近日傳出成都多地限電的消息，有小區甚至臨時停電。當地有關部門則表示從沒發布限電通知，又指部分小區停電是因為電線和設備老舊短路或故障。

上周五（23日）有遊客在成都都江堰景區閒逛時，發現一家水果店無人看店。遊客仔細一看，原來老闆原本放在大型雪櫃的水果搬到店門外，然後自己躲進雪櫃裏消暑。

截至上周五中午12時，四川12市州發布高溫紅色預警信號。高溫天氣令電網負荷急劇上升。據了解，四川電網用電負荷2次創下歷史新高，最高達6,797萬千瓦，較去年最大用電負荷增長近13%。近日，不少網民反映身邊的寫字樓、商場、戲院、汽車充電站等公共場所張貼了有關限電的通知。據成都市經濟和信息化局消息，自高溫天氣出現以來，該部門呼籲市民節約用電。對於公共場所、城市建築等則採用調峰錯峰用電的方式。對部分小區出現停電情況，該局解釋是因為在電路高負荷運轉的情況下，一些老化的電線和設備出現短路或故障從而造成停電。該局強調全力保障居民生活用電不受影響。