油罐車裝食油事件　7人被追究刑事責任

針對油罐車混裝食用植物油事件，國務院食安辦早前聯同多個部門組成聯合調查組，前往多地展開聯合調查，追查涉事產品流向，核查涉事責任人員及責任單位違法行為，分析問題原因，理清各方責任。經調查，聯合調查組認定有關事件性質極其惡劣，違反基本常識，踐踏道德底線及法律紅線，須嚴厲打擊該類典型行為違法犯罪問題，正追究7人刑事責任。

經查，聯合調查組證實油罐車冀E5476W司機要某某5月22日曾裝載煤製油，翌日卸載全部貨品。他同月24日裝載食用植物油，直至27日再卸載油品35.91噸。為了掩飾問題，實際車主高某群指使其三哥高某修夥同河北邢台金谷倉物流有限公司負責人孫某某，找到河北石家莊民通汽車服務有限公司負責人胡某某，開出5月23日曾清洗油罐車虛假票據。至於冀E6365Z司機張某某則於5月16日裝載煤製油，兩天後，卸載全部貨品。他同月21日裝載食用植物油，翌日完成卸載，總量達31.86噸。

根據流向追查，冀E5476W所運35.91噸油品中，其中11噸用於飼料加工，餘下未有售出，已全部封存。至於冀E6365Z所運31.86噸油品中，29.38噸被分裝銷售，其中21.6噸流向內蒙古自治區鄂爾多斯市，未流向其他地區，全數追回並封存已銷售但未使用過的7.78噸油品，餘下2.48噸未售油品已封存。

聯合調查組認為，運輸企業、購買企業作為委託運輸方及買方應給予行政處罰。至於車主負有主要責任，涉嫌犯罪的依法移送公安機關，而司機則負有直接責任，應以行為犯論處，依據《刑法》有關條款追究刑事責任。

當涉事地區人民政府責成相關行政部門後，決定對運輸車隊法定代表人倪某某、物流公司法定代表人澹台某某、另一物流有限公司法定代表人陳某某、高某群及冀E6365Z實際車主劉某某依法查處，移送公安機關依法追究刑事責任。另外，公安機關亦對要某某及張某某依法刑事立案並採取刑事強制措施。至於孫某某、胡某某及高某修則依法處以10日拘留的行政處罰；亦對涉事7間企業給予行政處罰。

至於涉事地區河北省邢台市正是問題油罐車所在地，對油罐車運輸失管失察，市政府分管負責人士負有領導責任，相關監管部門人員負有責任，由地方紀檢監察機關依法依規追責問責。對調查過程中地方發現的公職人員可能存在的失職瀆職不作為問題，由當地紀檢監察機關介入調查。