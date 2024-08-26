網友籲西安地鐵乘坐扶梯左行右立　鐵路公司：不提倡

內地近日有網友提議，「西安地鐵電梯靠右讓行」。對此，西安市軌道交通集團有限公司上周六（24日）表示，不提倡在運行的扶手電梯行走、奔跑，也不提倡「左行右立」。

有自稱高中生的西安網友本月16日稱，平日坐地鐵時，可以看到有些站台「只有電梯而沒有修建樓梯」，導致有些趕路者被兩個並排坐電梯的人擋住，而無法快速上樓。其提議，在那些沒有樓梯只有電梯的地方，統一靠右站立，為趕時間的人留出左邊的道路。

針對網友建議，西安市軌道交通集團有限公司回復說，由於扶手電梯級較高，不同於一般的樓梯梯級，乘客在運行的扶手電梯行走容易重心不穩，可能因慣性摔倒或引發其他安全問題；同時，在扶手電梯長時間採用「左行右立」方式通行，容易造成扶梯部件受力不均，易引發設備故障。因此，西安地鐵不提倡在運行的扶手電梯行走、奔跑，並在扶手電梯張貼「扶手電梯使用安全須知」，提醒廣大市民乘客安全乘坐扶手電梯

回復稱續稱，目前上海、北京、廣州、成都、南京和香港在內的多家地鐵營運方已明確不再提倡搭乘扶手電梯「左行右立」，以保障乘客人身安全和設備安全。後續，西安地鐵將持續專注於營運服務工作的深化與拓展，積極傾聽並收集乘客的寶貴意見和建議，不斷提升服務品質，打造更優質的出行環境。