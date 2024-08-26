醫托借斷骨增高術發財　醫生違規操刀

內地社群平台的「斷骨增高」手術宣傳泛濫，吸引身高焦慮者花巨款接受，留下長期後遺症。內媒記者近日發現，此現象背後有醫托（醫療騙子）用話術引導渴望增高人群進入微信群成為潛在客戶，並涉及多名醫生違規操刀。

化名王茜、戴浩和劉林的3人近年接受斷骨增高手術後，分別出現長短腿、關節炎及骨髓炎。他們接受內媒訪問時透露，加入「腿圈」最大的醫托「風箏」近500人的微信群後，對方會分享多個成功的術後案例，洗腦式宣傳手術安全及風險小。結果有人花60萬元（人民幣，下同，約66萬港元）前往土耳其做手術，操刀醫生由醫托介紹。

根據醫托介紹：「目前15萬（約16萬港元）一條龍全包，三級公立醫院十多年經驗的大主任主刀，送整形美容縫合，包4個月延長期間住宿，復健理療，阿姨護工等；10萬（約11萬港元）手術費，不全包。」記者追查發現醫托介紹的醫生，包括「北京張海濤」、「濟南齊佔海」等，分別已被停職，或疑似與山東省濟南市多間民營醫院有關。

原衞生部（現國家衞健委）在2006年10月20日發布的《通知》，明令禁止健康人士接受肢體延長術，僅用於肢體不等長、骨骼畸形、骨缺損等病人身上。醫療美容機構不得進行此技術。