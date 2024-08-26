遊客九寨溝高價買藥材　藥托與同夥3人送警處理

內地有遊客反映，近日在四川省阿壩州九寨溝旅遊時遭遇「藥托」（與商家有利益關係，誘導旅客高價購藥的人），花費2,200元（人民幣，下同，約2,440港元）買下藥材。九寨溝風景名勝區管理局回覆，有關攤檔遭停業整頓15天，至於藥托及其同夥共3人已移送公安機關處理。

去年11月，有來自廣東省的遊客在官媒網上留言板稱，自己在阿壩州九寨溝旅遊途中，在諾日朗旅客服務區中心看到一名自稱湖南人的中年男子在買川貝，遊客問商家多少錢，對方稱每克18元，中年男子還價每克5元（約5.5港元）。後來，中年男子買了3,500元（約3,880港元）的藥材，遊客則買了2,200元（約2,440港元）。事後遊客覺得被騙，又擔心藥材是假的，希望退回款項。

上周四（22日），九寨溝風景名勝區管理局回覆稱，經查，遊客所稱的湖南中年男子熊某某為檔主永全的合夥人，他與其餘兩名同夥王某某、王某先後於去年11月23日至26日違規進入九寨溝景區，管理局對各人分別給予罰款3,000元（約3,320港元）的行政處罰。另三人在遊客服務中心商品售賣區從事藥材打粉經營活動涉嫌欺詐遊客，案件已依法移送公安機關處理。