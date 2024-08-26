詐騙集團回購藥物騙保　內媒揭黑色產業鏈

內地官媒上周六（24日）揭露，國內出現不法分子非法回收「回流藥」騙保的黑色產業鏈，由「職業開藥人」、藥販、藥局、診所互相勾結，主要模式為低買高賣至少3倍，當中提到陝西省榆林市有詐騙集團藉此囤了近30噸的醫保藥，重慶市更有2間醫院由醫生到檢驗科從上到下組織性造假。

報道指，榆林市醫保部門工作人員作資料分析比對時，發現患慢性腎衰竭等病的常某購藥頻率及數量之大與常規不符。經查，他利用其藥費可報銷85%，3個月內用醫保卡買了15年的藥，再轉手倒賣給藥販，後者再倒賣藥品流向市場，形成產業鏈閉環。據悉，市面售價100元（人民幣，下同，約109港元）的藥品經醫保報銷後，部分持醫保卡人士只需自費20元，因而低買高賣有利可圖。

如以王某為首的詐騙集團利用他人醫保卡分批次、分劑量配取藥品，囤了近30噸醫保藥。還有藥販有償借用健保卡，或直接誘導受保人用健保卡多次到醫院配取藥品。警方最終查處多達105張健保卡及逾1萬盒各類藥品。報道提及，藥販重點收購腫瘤標靶藥、慢性病處方藥，以過量配藥、短時多次配藥等方式賺取差價，非法謀利。這些脫離正規流通環節和監管環節的藥品隱患重重、風險巨大，具假藥、劑量錯誤等問題，甚至可能成為奪命藥。