上月決堤疏散逾7千人　團洲垸擬整體搬遷

湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防上月決堤，7,680名民眾緊急疏散，幸未造成人命傷亡，決口其後被封堵。該省周日（25日）開會指出，團洲垸決口潰垸搶險救援已完成，災後重建和居民安置工作正有序開展，擬在團洲垸開展蓄滯洪區居民遷建試點，實施整體搬遷。

湖南省省長毛偉明周日主持召開省政府第43次常務會議，其中一個議題是研究部署團洲垸災後村民遷建工作，原則通過《華容縣團洲垸決口災後農村居民遷建工作方案》。會上強調，各有關部門要始終把民眾安危冷暖放在心上，爭分奪秒趕進度、齊心協力強保障、開拓創新出經驗、千方百計抓幫扶，高質高效按時完成遷建工作，探索形成相對成熟的蓄滯洪區居民遷建長效機制，確保居民「搬得出、穩得住、能發展」。

上月29日全面啟動團洲垸內電力設施的重建恢復以來，各類施工車輛、運輸物資的車輛穿梭不停。截至本月5日，華容縣供電公司共組建18支支援施工隊伍，出動200多名施工人員、73輛各類車輛，完成71個配電台區的設備檢測，58個台區的高、低壓線路設備的恢復，更換3,784戶低壓客戶的進戶線和錶計。當地官員又帶領多個單位的專家，赴華容縣團洲垸考察，開展決堤災後恢復農業生產的技術指導工作。