氫療館興起訛稱包治百病　市監局立案調查

內地官媒近日揭露，一種以「氫」為核心的保健療養模式在國內多地悄然興起，氫氧體驗中心、氫氧吧、氫氧會所等設施成為很多長者每日清晨必到的地方。市場上某些氫氧體驗館宣稱，吸一口氫氣就能抗腫瘤、抗衰老，還能解決各種疑難雜症，引起社會對監管問題的關注。山西省晉中市場監管局周日（25日）針對有關報道，對當地氫療館「包治百病」騙局立案調查。

據報道，晉中市太谷區一間名為威世爾頓氫氧體驗中心的門店內銷售氫花灑、氫水杯、富氫水機等產品，而一台氫氧機的售價為17,999元（人民幣，下同，約1.97萬港元）。在二樓體驗區，一名講師向一邊體驗吸氫的十多名長者宣傳氫氧機的神奇功效，宣稱不僅能淨化血液、恢復血管壁的彈性，還能預防心腦血管疾病。該中心負責人稱有多間分店，一年共銷售逾300台氫氧機，輕鬆入帳150萬元（約164萬港元）。河北省石家莊市德氫的氫氧體驗店內，亦有「健康講師」向長者宣講「吸氫治病」的「成功」案例。

內媒在國家藥品監督管理局官網查詢發現，氫氧機被劃分為3類醫療器械，但目前只有一間氫氧氣霧化機獲得認證，而市面上其他品牌的氫氧機未查詢到相關的認證註冊資料。廣東省深圳市龍崗區深圳澳世頓環保科技有限公司生產一系列氫氧產品，但對於是否真的有神奇功效，經理直言自己也說不清楚。不少商家為躲避市場監管，紛紛組建微信群宣傳，部分線下門店甚至已悄然轉移至線上，銷售方式更隱蔽。內媒呼籲監管部門高度重視此類問題，加大管理力度。

晉中市太谷區市場監督管理局通報，針對內媒曝光威世爾頓氫氧體驗中心存在虛假宣傳、誤導消費者的問題，該區市監局迅速展開調查。除被曝光的晉中市太谷區北城區威世頓電器經營部外，初步調查發現另有一間太谷區威世爾頓氫健康產品中心，兩間均為深圳市威世爾頓科技有限公司的代理商，在產品銷售過程中涉嫌存在違規行為。當局已立案調查，將根據調查結果依法依規處理。