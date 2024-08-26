遊客海浴場搭帳篷遭強收費　涉事商戶罰款5000人民幣

內地遊客多月前在遼寧省營口蓋州市團山北海浴場搭帳篷時，被穿着景區管理人員制服的人強收30元（人民幣，下同，約36.5港元）費用，不交錢就不准搭帳篷。景區營運方上周五（23日）表示， 沙灘區域可免費搭建自帶帳篷，已對涉事商戶罰款5,000元（約5,540港元）。

針對遊客搭帳篷被強收費，浴場營運方營口文化旅遊產業集團有限公司回覆稱，沙灘區域搭建自帶帳篷不收取場地費，現場亦多處有公示牌提示遊客。至於遊客希望對商戶進行治安處罰，經營運方與當地公安機關聯繫，由於遊客無法提供現場影片，無法舉證，故無法以治安處罰條例對商戶進行處罰。

該遊客又稱，景區有小商販拿擴音器兜售「海螺」時，產生噪聲污染。另景區衞生環境差，隨處是垃圾、煙頭等，腳被割破。針對噪聲問題，營運方回覆稱，已要求景區內的小商販降低音量或使用更環保的宣傳方式，以減少噪聲污染。同時，也將加強巡查力度。至於沙灘上的垃圾問題，回覆表示，已經增派清潔人員清潔，同時將增設垃圾回收設施。而遊客提到腳被割破的情況，營運方表示將立即檢查沙灘上的安全隱患，並採取措施進行整改。景區也有專業醫護團隊，提供免費包紮服務。