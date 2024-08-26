華女布吉遭歧視辱罵兼推跌　堅持起訴外國漢

一名嫁到泰國的中國女子近日在網上發文稱，她在布吉島遭遇外國男子歧視、辱罵，雙方爆發肢體衝突，結果對方上衣被撕破，引發網絡關注。該女子周日（25日）向內媒表示，其母在事件中受傷，涉事男子面臨被起訴甚至判囚，雖然對方其後同意道歉，但她堅持繼續起訴。

張女士表示，與泰國丈夫在布吉島經營一間泰拳館已十多年，上周一（19日）下午與母親到布吉島中央商場購物，期間與一名外國男子發生衝突，對方與其母碰撞後豎中指，用很難聽的英文罵她們。張女士上前理論時反被推倒在地，其母的腰部和手臂也被抓傷。她們當時準備報警解決，一路追到商場外，但還是被外國男子跑掉，其衣服會變成布條是因為張女士的母親拽住他時一把扯爛。

張女士上周六（24日）透露，外國男子原本會去警局簽字，移送到法院，可能被判兩年有期徒刑，但其後打算帶律師報警反告她。當地警方周日通知她外國男子決定不報警，覺得自己做錯了，想道歉就算，不要把事情再搞大。但她不同意隨便道個歉就「私了」，並希望對方公開道歉和賠償。警方則稱，已找到外國男子和其妻，如他認罪，會在周一帶他出庭；如不認罪，約一個月後將被起訴毆打罪。