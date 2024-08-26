民進黨秘書長周六起訪美13天　拜會政要及智庫

美國大選如火如荼，台總統兼民進黨主席賴清德派出該黨秘書長林右昌，周六（31日）起啟程訪美13天，並將前往華盛頓低調拜會美方政要及智庫。台媒指，林右昌將向美方持續說明推動台美關係的重點事項及台灣重大政策，「不會只是蜻蜓點水」。賴清德上任至今，另有近50個國際訪問團相繼訪台，創歷史新高。

林右昌將前往紐約、華盛頓、休斯敦、三藩市、洛杉磯等地，代表賴清德感謝各地「信賴之友會」在台總統選舉時對民進黨的支持，並與僑胞第一線交流，說明新政府就任後的台灣局勢。他此行將拜會美方政要及智庫，基於互信原則不公開行程，惟據報將密集安排會面，代表賴清德持續說明台美關係推動的重點事項，並傳達他就任總統後的台灣重大政策，包括總統府成立三大委員會、行政院推動希望工程等，同時近距離了解美國政策脈動。

另外，民進黨吳秉叡近日對行政院提出書面質詢指，大陸為降低經濟衰退引發的民怨壓力，可能採取對台灣不利的軍事攻擊。台國防部重申，大陸對台動武可能的7個時機，包括台灣宣布獨立、明確朝向獨立、內部動盪不安、獲得核武，以及兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入台灣島內事務、外國兵力駐台，並未包括大陸內部的經濟問題。