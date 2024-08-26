房子空置兩個月竟用水330噸　水錶送檢

重慶張先生的房子自今年3月起一直處於空置狀態，惟自來水公司抄錶員本月中竟告知，他對上兩個月用水達330噸，水費高達1,226元人民幣（約1,360港元）。經張先生反映，自來水公司稱可能是水錶「暗漏」導致出現問題，水錶已送到第三方檢測機構檢測。

張先生的房子位於重慶市九龍坡區石坪橋的小區，今年初開始就沒再居住過。小區的水錶每兩個月抄一次，今年2月和4月抄錶的用水量分別是21噸和8噸，比較正常。對上一次抄水錶是6月13日，沒有任何用水和水費。然而抄錶員本月14日上門抄錶時，卻發現水量驚人，於是致電張先生。他之後跟抄錶員一起檢查水錶和屋內情況，均未發現未關水龍頭或漏水等情況，但只要扭開水龍頭，水錶就開始飛快地轉。

張先生後來到附近的自來水公司營業網點反映，工作人員建議他自行將水錶送往第三方機構檢測，但他表示沒時間。後來工作人員表示可代送往檢測，如確定是水錶問題，就由公司承擔檢測費，免收水費；但如不是水錶問題，就要張先生承擔檢測費。自來水公司上周一（19日）已派人上門拆掉水錶，要10個工作日才有檢測結果。自來水公司表示，水錶是機械錶，沒任何電子元件，像張先生的情況一般是漏水，一些用戶家中水箱比較大，一天可以漏10至20噸水。