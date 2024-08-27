關押3年多獲改判無罪　男子追究辦案人員責任

崔中海在網上實名舉報河南省林州市公檢法相關人員。

河南男子崔中海在網上實名舉報河南省林州市公檢法相關人員，指自己被無辜關押3年多後被判無罪，希望追究相關辦案人員的責任。林州市上周六（24日）已成立聯合調查組，對該男子反映問題調查核實。

內媒周日（25日）報道，今年51歲的崔中海2010年起在內蒙古察哈爾右翼後旗從事鐵礦開發⽣意，被他人誣告職務侵佔、合約詐騙200萬元（人民幣，下同，約220萬港元），2016年12⽉被河南林州警⽅捉拿歸案。林州法院2018年以犯職務侵佔罪，判他有期徒刑5年半，河南安陽中院其後糾錯撤銷原判，發回重審。他2020年9⽉獲判無罪，卻已被無辜關押1,349天，2021年獲林州法院給予53.3萬元（約59萬港元）國家賠償。

崔中海稱，恢復自由後發現早已物是人非，家人精神抑鬱，岳父岳母含恨離世；企業癱瘓，生意停滯，損失巨大。他表示，4年來向多個部門要求追究林州公檢法相關辦案⼈員的責任，但一直沒有結果。他指出，辦案的檢察官是河南省優秀公訴人、安陽市檢察業務專家、林州市首席法律諮詢專家，法官是「林州市十佳政法幹警」。他質疑，如此優秀的檢察官、法官，背後是否受到干預、存在利益輸送。