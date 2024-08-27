48歲男下班後猝死公司內　生前被拖欠工資

湖南省長沙市一名48歲男子上周二（20日）猝死在公司園區，遺孀譴責該公司在丈夫死後仍拖欠工資，且至今未就是否認定工傷給出處理意見。公司相關負責人聲稱上周五（23日）已清還拖欠工資，目前雙方未就賠償金額達成一致。

庹先生是築友智造智能科技有限公司一名普通員工，上周二下午6時多打卡下班後，由公司大樓前往停車處途中突倒地不起，救護車趕到時已失去生命體徵，警方認定其死因為猝死，死亡地點在該公司園區內。庹先生妻子胡女士透露，丈夫工作9年來常不定時加班，並被公司拖欠4個月工資，事後經她要求也只補發一部分，喪葬費一分沒給，但有派人出面協商賠償。

胡女士原想調出丈夫猝死時的監控片段，但公司方面指監控本月初壞了，所以沒有當時的監控內容。公司相關負責人劉先生則指，事發翌日就和家屬庹先生開始協商，但對方提出的100萬元人民幣（約109萬港元）賠償金額較大，雙方始終沒能談妥，又指公司是無過錯方，有按時為員工繳納社保。他稱一旦有關部門認定庹先生的死亡是工傷，公司肯定百分百會賠償，如否也會從人道主義層面給予一定補償，惟庹先生的40多名親戚上周五曾到公司拉橫幅，影響公司聲譽或影響後期賠償。