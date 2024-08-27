網購商品缺斤少兩　半斤菊花佔半為乾燥劑

內媒周一（26日）報道，近日網購商品缺斤少兩問題愈趨嚴重，其中生鮮水果、零食等為重災區，導致消費者收到商品後，才發現實際重量與商品詳情標註不符。有律師指出，商家此舉或構成虛假宣傳甚至欺詐，需承擔相應法律責任，但消費者難以維權。

內媒調查發現，網購商家為節省成本、提高利潤，會在標註商品重量時偷換概念，將包裝重量算在淨含量，以及虛標尺寸、缺斤少兩。有消費者在某電商平台網購一包250克貢菊，結果乾燥劑佔當中122克，比商品實物更重。有人親眼看主播開榴蓮稱重，2.2斤果肉到手後重量剛過2斤，即使想申請退款或補差價，但平台以生鮮產品無法提供售後服務為由，拒絕其申請。

多數網購平台對缺斤少兩的店家沒實質性處罰，導致部分商家有恃無恐。對此，北京德恒律師事務所律師吳迪表示，根據消費者權益保護法，商家存在欺詐，消費者有權要求其賠償貨款的3倍或500元人民幣（約547港元），但收集商品稱重後的照片等證據存在一定困難，而且維權成本高，往往停留在退郵費、貨款等階段。他建議相關監管部門對網購商品設立專門的法律條款規範，並加強處罰。

有專家建議，消費者選擇信譽良好的商家，購買前仔細閱讀商品描述，確保明確標註淨重而非毛重，同時注意保留證據，包括下單時保存商品頁面截圖，收到商品後立即稱重或檢查並拍照留證；也要善用電商平台的投訴機制，以及消費者保障服務，如7日無理由退換貨政策。