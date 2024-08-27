90後離婚夫婦打官司　爭13隻寵物龜撫養權

內地一對90後夫婦因性格不合辦理離婚，雙方對婚內購買的名牌手袋、手機等財物分配都沒有異議，惟對13隻寵物龜的歸屬權爭持不下。近日在湖北省武漢市東西湖法院臨空港人民法庭調解下，雙方終達成一致意見。

男子雷明（化名）和女子梅朵（化名）於2021年登記結婚，惟梅朵上月向法院提出離婚訴訟。雙方沒有生育子女，財產也比較簡單。雷明同意離婚，並對婚內購買的名牌手袋、手機等財物分配都沒異議，但要求梅朵返還其拿走的一批寵物龜。原來雷明經營一家寵物店，今年初購入一批寵物龜，價值18萬元（人民幣，下同，約19.9萬港元）。夫婦發生爭執後，梅朵擅自將這批烏龜帶回老家。梅朵表示，當初買這批龜時，她出了一半錢，認為這批龜也是雙方共同財產。她提出可將龜給對方，但要求10萬元（約11萬港元）補償。

法官指出，雷明是專業的寵物飼養和銷售人員，寵物龜歸他肯定既利於龜的生長，也能最大程度實現商業價值。但是這批龜也的確屬於夫婦共同財產，最終在法官情理兼備的勸說下，雙方達成調解意見。梅朵將龜還給雷明，後者則補償前者8萬元（約8.9萬港元）。