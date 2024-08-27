華批菲夥域外勢力攪局　南海侵權挑釁不會得逞

南海局勢升溫之際，中國國家安全部周二（27日）發表文章，批評菲律賓多次違背自身承諾和中菲共識，在南海連續滋事挑釁，性質十分惡劣，嚴重侵犯中方領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞地區和平穩定。文章斥菲方夥同域外勢力開展攪擾破壞，惡意「法理包裝」掩蓋非法侵權，強調其侵權挑釁注定不會得逞。

文章指出，2021年底中菲雙方經密集溝通協商達成「君子協定」，菲方去年2月起不再遵守，其後反覆就仁愛礁局勢管控磋商，達成內部諒解和運補「新模式」，惟均執行一次即被菲方拋棄。文章又指，菲方反覆非法侵闖挑起區域爭端，包括周一（26日）派出兩艘海警船衝闖南沙群島仙賓礁鄰近海域，持續危險接近正常航行的中方海警船並煽宣炒作。文章批評菲方一再勾結域外國家，企圖在國際上散布中國「以大欺小」、「以強力破壞和平」的虛假言論，妄圖誤導國際社會認知，來為其侵權挑釁行徑提供合法性和合理性。

文章強調，中菲涉南海爭議的是非曲直十分清楚，中國在南海的領土主權和海洋權益擁有充分的歷史和法理依據。中方始終致力通過對話協商妥善處理中菲涉海爭議，但絕不接受任何威脅、脅迫和無端攻擊指摘，呼籲菲方立即停止侵權挑釁、抹黑炒作，否則由此產生的一切後果完全由菲方承擔，國安機關將在隱蔽戰線上堅決維護國家主權、安全、發展利益。