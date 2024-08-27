沙利文今訪華談台灣等議題　傳中美秘建戰略渠道

美國白宮國家安全顧問沙利文周二（27日）至周四（29日）訪華，是上任以來首趟中國之行。白宮一名高級官員透露，二人除了會討論台灣和關稅，也會談及禁毒合作、兩國更好軍事溝通、南海局勢升級、提高人工智能安全以至俄羅斯等議題。

訪華期間，沙利文將與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行多輪會晤，包括新一輪中美戰略溝通，是二人第5次會面。白宮表示，沙利文此行早於去年11月中美元首三藩市會晤時已敲定，雙方為此行做了很多準備工作，又指沙利文與王毅會晤將延續中美峰會成果。二人將討論一系列雙邊關係的關鍵議題，藉此機會表達美方從安全角度對整個印太地區的關切，包括台海緊張局勢，以及不公平經貿行為等其他一系列議題。

英媒披露，中美基於前年的元首共識建立了秘密「戰略渠道」，試圖緩解矛盾、避免誤判。去年5月中美關係因中國間諜氣球事件跌至谷底，據報沙利文曾秘密前往奧地利維也納與王毅進行為期2天、超過8小時的閉門會談，是該戰略渠道首次運作。二人其後也曾在馬耳他、泰國曼谷等地密會，在台海等重大衝突中化解危機。