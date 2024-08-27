鼎泰豐華北14門市10月底關閉　影響800員工

台灣知名餐飲品牌鼎泰豐在大陸開店20多年，其在華北地區的授權合作夥伴北京恒泰豐餐飲有限公司周一（26日）突然宣布，將於10月底前陸續關閉位於北京、天津、西安、廈門等地的14家門市。約800名員工受影響，其中23人來自台灣。

北京恒泰豐總經理楊炳坤受訪指，公司營業執照20年期限本月屆滿，執照延續需經董事會達成一致意見，但近月開會時其中一名股東反對續牌。對於門市關閉是否受大陸消費不振影響，他指原有兩成客源為外籍客，商務客也佔一定比例，所以在疫情期間受衝擊，今年上半年仍略有虧損。但正值餐飲旺季，加上大陸開放過境免簽，外籍客逐漸回升，令業績轉盈，惟股東未對續牌達成一致。

楊炳坤指出，接下來三大要務為妥善處理門市租約、員工遣散和儲值卡，公司除依規定完成遣散、賠付後，也會幫助員工轉工，強調不會有任何虧欠。據報鼎泰豐與商場的租約尚未到期，需額外賠償，加上遣散費料支出近6,000萬人民幣（約6,645萬港元）。台北鼎泰豐總部周一發聲明，已提前終止品牌授權，並責請當地經營管理團隊即日起妥善處理員工、顧客及供應商權益。聲明又指，品牌在大陸其他城市分店管理不受影響，期待將來有機會再於華北地區服務。