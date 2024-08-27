美海岸防衞隊赴台辦訓練課程　提升海巡執法能力

台灣邀請美國海岸防衞隊機動輔訓團教官赴台授課，周一（26日）起開展為期10天的訓練課程，透過美方教官經驗分享，重點培育台灣及其他友好國家的種子教官，以提升海巡人員的海域執法能力、降低執法風險，將海巡勤務能量及國際合作交流最大化。

除了台方種子教官，還有來自馬紹爾群島、帛琉、圖瓦盧以及其他台灣友邦國家的學官參加訓練課程。台媒指出，美方難得同意公開這項合作訊息，別具意義。台灣海洋委員會周一在聲明中表示，今次為提升勤務人員本職學能、擴展國際視野並強化台美交流，實施「海域執法教官養成班——第2階段訓練」，共同促進印太區域和平發展。

美國在台協會安全合作辦公室組長金鎮泰表示，台灣在灰色地帶戰術與特殊海域執法情景的應對扮演重要角色，盼藉此強化台灣跨單位共同海域防衞能力，並期待與台海巡署持續合作建構能量。台海委會主委管碧玲在開訓典禮上致詞，批評大陸一面派機艦騷擾海域，一面透過認知作戰宣稱對台海的管轄權，這種霸權在中菲、中日及兩岸間日漸升高，呼籲周邊國家攜手打造堅強防線，應對複雜多變的安全威脅。