地下代孕機構勾結醫生做手術　收費75萬人民幣起

內媒早前揭露，在山東省青島市一處幾乎廢棄的汽車貿易城內，暗藏地下代孕實驗室，且有來自三甲醫院的副主任醫生主刀。青島市衞健委周一（26日）通報，針對網傳該市某生物科技公司開展代孕一事，該委立即會同公安、市場監管等部門組成聯合調查組查實相關情況，將依法依規嚴肅處理。

據報道，山東兩家正規註冊的公司，表面是生物科技公司，暗地卻從事地下代孕生意，「代孕一個孩子75萬（人民幣，下同，約83萬港元），如果想篩選性別就要再多加20萬（約22港元）」。據指代孕母親使用客戶的身份資訊在醫院住院生產，生出來的孩子自然落戶到客戶名下。有知情人士稱，代孕機構員工約5、6人，其中有人專門在網絡平台上物色需代孕的客戶，並尋找代孕母和願意賣卵的女性；又指曾有女孩已「捐卵」10多次，每3個月就捐一次，其中一次工作人員給她麻醉藥，但她忘了塞，手術時痛得大叫，整條走廊也聽到。

知情人士又舉報，三甲醫院醫生與代孕機構相互勾結，在地下實驗室進行取卵、移植等非法手術，按次收費，每次1,500元（約1,660港元），麻醉師每次2,000元（約2,200港元），需要自帶麻醉劑。青島婦女兒童醫院生殖醫學中心副主任李某最初否認自己和代孕機構合作，到事實證據擺在面前，終承認和代孕機構存在關聯，稱「我的職業生涯就完了，我以後幹不了這個專業（代孕）了就完了唄」。