十四屆全國人大常委會第11次會議　下月10至13日舉行

十四屆全國人大常委會第二十九次委員長會議周二（27日）上午在北京人民大會堂舉行，會上決定十四屆全國人大常委會第十一次會議下月10日至13日在北京舉行。

委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第十一次會議審議國防教育法修訂草案、統計法修正草案、傳染病防治法修訂草案、能源法草案、反洗錢法修訂草案；審議國務院關於提請審議突發公共衞生事件應對法草案的議案、關於提請審議國家公園法草案的議案；審議國家監察委員會關於提請審議監察法修正草案的議案、國務院關於提請審議批准中國和哈薩克斯坦關於民事和刑事司法協助條約議定書、和烏拉圭關於刑事司法協助條約、和越南關於移管被判刑人條約的議案等。

會上建議的議程還有審議國務院關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告、關於今年以來預算執行情況的報告、關於2023年度政府債務管理情況的報告、關於推進託育服務工作情況的報告等，並審議第十屆金磚國家議會論壇和中俄議會合作委員會第九次會議相關書面報告、全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格報告以及有關任免案。